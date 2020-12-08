يرغب كثير من المواطنين في معرفة تسجيل دخول صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمستندات المطلوبة، بالبحث عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي، أن غدًا الاثنين، هو آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز لوحدات منخفضي الدخل بإعلان المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بعدد 100 ألف وحدة (لمنخفضي الدخل).





وأضاف «الجزار» أنه سيتم مد فترة رفع المستندات إلكترونيًا فقط لوحدات منخفضي الدخل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، حتى الاثنين 21 ديسمبر الجاري 2020، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط.

تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمستندات المطلوبة

ويستطيع المواطن الذي يرغب في معرفة التسجيل الدخول عبر الرابط الآتي: 2020 www.shmff.gov.eg ، لمعرفة كل ما هو خاص بشأن شقق الإسكان الاجتماعي، والواحدات المعروضة وأسعارها لمحدودي الدخل وكاملة التشطيب.

خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

ويمكن لمن يرغب في التسجيل الإلكتروني في شقق وزارة الإسكان اتباع الخطوات الآتية:





في البداية يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط الموجودة في جميع مكاتب البريد.

ويقوم بدفع الرسوم المطلوبة وفقا لكراسة الشروط في مكاتب البريد والتي تبلغ قيمتها ما يزيد عن 250 جنيها.





يقوم المواطن بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري السالف ذكره.





-أن يقوم المواطن بكتابة كافة البيانات المتعلقة به الذي يريد الحصول على شقة سكنية مثل: الاسم رباعي، المحافظة، العنوان، البريد الالكتروني.وأخيرًا يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة للتقديم، ثم النقر على زر الحفظ.

المستندات المطلوبة للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي

وبعد معرفة تسجيل دخول صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمستندات المطلوبة، من جانبها، حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط المطلوبة للحصول على وحدة سكنية وهي:





- أن يكون المواطن الذي يريد الحصول على شقة سكنية مصريا.





- ه ألا يقل سِنه الهمُتقدم للحجز عن 21 سنة ولا يزيد عن 50.





- يشترط أن لا يزيد صافي دخل المتقدم السنوي من كافة المصادر عن 72,000 جنيه سنويًا للأسرة ، ولا يزيد عن 54,000 سنويًا للأعزب.





- وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.