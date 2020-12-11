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حوادث

ضبط 336 طربة حشيش بـ2.3 مليون جنيه مع مسجل خطر بالسويس

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:18 م
حشيش
حشيش
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية كبيرة من مخدر الحشيش مع مسجل خطر، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، وله محل إقامة آخر بمحافظة السويس، في مجال نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن السويس، وتم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (336 طربة لمخدر الحشيش وزنت 33.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة "أعده سلفًا" - مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بـ2 مليون و350 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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