تعرف على العقوبات التى قد تواجهها أنقرة بموجب القانون الأمريكى

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية، نحو فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس - 400، وذلك بموجب تشريع يهدف لإثناء البلدان عن شراء معدات عسكرية من موسكو، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.وبموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017، يتعين على الرئيس الأمريكى اختيار ما لا يقل عن خمسة من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون.يذكر أن العقوبات تتنوع بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصًا أو كيانات، وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة، عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأمريكية، عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأمريكية، السعى لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.ومن بين العقوبات المتوقعة أيضًا، عقوبات على المؤسسات المالية التى تحوز صناديق حكومية أمريكية أو تقوم بدور متعامل أمريكى رئيسى، وعقوبات على مشتريات أمريكية من السلع أو الخدمات، عقوبات على أي معاملات نقد أجنبى خاضعة للقانون الأمريكى، عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأمريكي.هذا بجانب عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، وعقوبات على أى استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأمريكية، رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوى الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات، عقوبات على المسئولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.