كوبا تُقرر توحيد عُملتها بداية من العام المقبل

قال الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، إن بلاده تعتزم إلغاء إحدى عُملتيها ابتداء من العام المقبل.وأعلن «ميجيل» في خطاب متلفز أمس الخميس، أنه سيتم تداول عملة «البيزو» فقط في البلاد اعتبارا من الأول من يناير المقبل، مشيرا إلى أن توحيد العملة سيخلق ظروفًا أفضل لضمان توافر فرص متكافئة وتحقيق العدالة الاجتماعية لمواطني كوبا.وأضاف الرئيس الكوبي، أن سعر صرف الدولار الواحد سيساوي 24 بيزو، وتطبق كوبا نظام العملة الثنائي منذ عام 1994.وأوضح الرئيس الكوبي، أنه سيجري استخدام العملة الوطنية الرسمية «البيزو» في التعاملات المالية، التي تتم أغلبها من جانب السياح الأجانب والتي تساوي تقريبا دولار امريكيا.وألغت كوبا في يوليو الماضي ضريبة بنسبة 10% كانت تفرضها على شراء الدولار منذ عام 2004، وذلك بسبب نقص عائدات السياحة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، وعقب هذا القرار، قد أصبح بالإمكان دفع ثمن بعض المنتجات باستخدام بطاقة الائتمان بالدولار الأمريكي في بعض المتاجر.