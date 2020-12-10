حمدوك: سنجتاز عوائق تحقيق السلام الشامل والديمقراطية

أكد رئيس وزراء السودان، الدكتور عبد الله حمدوك، أن مسيرة بلاده نحو السلام الشامل والديمقراطية، التي تتحقق معها المطالب كاملة، تواجه الكثير من المطبات والعوائق، مشددًا على أنه بتوحد الأهداف ووضوح الرؤية سيجتاز السودانيون الموانع.وقال حمدوك، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "عهدنا أن نقيم مع شعبنا مشروع الانتقال على الأسس التي وضعتها ثورة ديسمبر المجيدة بأيادي الشهداء والثوار".أضاف "ثقة شعبنا في هذا المشروع وضرورة إنجازه، هو الوقود الذي يعين بلادنا على استكمال المسير نحو الغايات المنشودة التي لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز وصون حقوق الإنسان، المُرتكز الأساسي للتحول الديمقراطي المنشود".