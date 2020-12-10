مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

تستقبل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها.ومن المقرر أن تعقد الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا فى التاسعة من مساء اليوم من مطار القاهرة، لكشف تفاصيل أولى دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.وأوضحت مصادر بوزارة الصحة أن اللقاح الصينى أثبت أمانه وفعاليته، ومن المقرر البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.يذكر أن مصر شاركت في تجارب اللقاح بإجمالى 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحين شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.