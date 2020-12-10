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سياسي

«الوفد» يثمن دور مصر في حقوق الإنسان: أحرزت تقدمًا كبيرًا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:01 م
الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب
إسلام نصير
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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية وأحرزت تقدمًا كبيرًا.

أضاف محسب أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان شاهد على سجل مطول وحافل بالجهود التي سعت الحكومة لاتخاذها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء الشعب المصري، والمساواة بين الجميع أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز.

لفت محسب، في بيان اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان المصري وأخذ يرد على كل المنظمات الحقوقية المشبوهة في الخارج، ويردد حديثه دائمًا بأن ما يتردد على ألسنة هذه المنظمات ادعاءات ليس لها أساس من الصحة في مصر، وأن الهدف منها بث الشائعات وخلق حالة من الضغينة، وإشعال الرأي العام المحلي والعالمي ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها.

أكد محسب أن المنظمات الحقوقية المصرية برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان قدمت كل تقاريرها الحقوقية في جنيف وحصلت على إشادات من الأمم المتحدة على التزام مصر بكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أتت في زيارات رسمية لمصر واطلعت على الملف الحقوقي على أرض الواقع.

أضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي لم يخشَ ادعاءات المنظمات الحقوقية المشبوهة وقالها بجراءة وصراحة كبيرة خلال مؤتمر صحفي عقد بينه وبين نظيره الفرنسي خلال الزيارة الأخيرة: "معندناش حاجة نخاف منها.. نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل شعبها".

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