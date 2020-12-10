حبس متهم ببيع أجهزة فك شفرة القنوات الفضائية في عين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية حبس مالك محل لحيازته أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة في عين شمس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص، مالك محل لبيع الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين بمحافظة القاهرة، بإدارة محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، والتي تزود تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات.وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل، وتم ضبط المتهم أثناء إدارة نشاطه ورفقته مندوب مبيعات، وبحوزتهما ( 110 أجهزة استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة– وحدة تخزين خارجية محمل عليها برامج لأنواع متعددة من أجهزة الريسيفر)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بمخالفة القانون بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.