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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الليبي يفرج عن الباخرة «مبروكة» بعد التحقيق مع طاقمها

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:30 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
منار أحمد
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس، عن الإفراج عن الباخرة "مبروكة"، والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها.

جاء ذلك بعد دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية، وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها.

وقد تم احتجاز السفينة يوم 5 من هذا الشهر ديسمبر 2020 من قبل سرية سوسة البحرية.

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