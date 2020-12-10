ارتفاع خسائر قطاع الطيران التركي بسبب تفشي كورونا

ارتفعت خسائر قطاع الطيران التركي بشكل مستمر منذ أبريل الماضي إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.وانخفض عدد ركاب الخطوط الجوية التركية بنسبة 65.2%، خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، كما انخفض عامل الحمولة بمقدار 20.2 نقطة.وبلغ عدد ركاب الخطوط الجوية التركية 1.99 مليون في نوفمبر الماضي بانخفاض قدره 65.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وانخفض عدد الركاب بنسبة 62.1% في الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضي، إذ بلغ عدد الركاب في هذه الفترة 26.06 مليون راكب، وانخفض عامل حمل الركاب بمقدار 10 نقاط، ليصل إلى 71.7% منذ بداية 2020 وحتى الآن.