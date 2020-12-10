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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

النمسا تشيد بجهود «غادة والي» في مجال حقوق الإنسان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:06 م
جريدة الدستور
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أعرب الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا عن تقديره لجهود الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم لمكافحة الجريمة والمخدرات في مجال حقوق الإنسان.

وقال شالينبرج، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه في إطار احتفالات اليوم العالمي لحقوق الإنسان تؤكد النمسا التزامها الشديد بدعم هذه الحقوق، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون حقوق الإنسان في قلب جهود التعافي من مرض كوفيد -19.

وفى نفس السياق، دعا وزير خارجية النمسا إلى تكوين جبهة دولية قوية وموحدة للدفاع عن حرية الصحافة ومكافحة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ولا سيما الصحفيات.

وقال شالينبرج، في مشاركة افتراضية مع المؤتمر الدولي لحرية الصحافة، "يجب أن تظل سلامة الصحفيين واستقلالهم أمرًا بالغ الأهمية"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية النمساوية ستؤدي دورها وتركز على تحويل الكلمات إلى أفعال.

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