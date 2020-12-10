طلب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة بالأزبكية

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتفريغ كاميرات المراقبة في مسرح العثور علي جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بمحافظة القاهرة.وكلفت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب، وأمرت بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع في منطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص ملقاة بشارع جنينة الأزبكية بالقرب من مترو العتبة، ويجري فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.