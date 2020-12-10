رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طلب تفريغ كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة بالأزبكية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:03 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتفريغ كاميرات المراقبة في مسرح العثور علي جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بمحافظة القاهرة.

وكلفت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب، وأمرت بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع في منطقة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص ملقاة بشارع جنينة الأزبكية بالقرب من مترو العتبة، ويجري فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

«مخدرات وقتل خطأ».. تفاصيل إحالة نجل وزير سابق للجنايات

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

الصور

image description

تشييع جثمان نبيل فاروق لمقابر العائلة بالروبيكى

image description

وصول جثمان نبيل فاروق إلى المسجد للصلاة عليه

image description

بدء صلاة الجنازة على الكاتب نبيل فاروق (فيديو)

image description

وسط إجراءات احترازية.. أهالي الرحاب يودعون نبيل فاروق

image description

محافظ أسيوط يُصدر توجيهًا بشأن الخدمات المقدمة للمواطنين

الأكثر قراءة

«لا تخففوا الملابس».. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة القادمة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. استكمال محاكمة رامز جلال في «السطو على حقوق الملكية الفكرية»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

«الكتابة ليست موهبته الوحيدة».. نبيل فاروق رسامًا كاريكاتيريًا

مجدي صابر: احتفالات الأوبرا بالكريسماس بنسبة حضور 50%

محمد توفيق يتعاقد مع دار العين على روايته «همس العقرب»

التاريخ الصحى لنبيل فاروق.. «رحل بأزمة قلبية مفاجئة»