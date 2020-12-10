اليمن تطلب من المجتمع الدولي استمرار الضغط على الحوثيين لتسريع لتفريغ خزان صافر

أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، تباطؤ الحوثيين في عملية صيانة خزان صافر.وأكد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي لليمن معين شريم، ضرورة استمرار الضغط الدولي على الحوثيين بغية تمكين الفريق الفني للأمم المتحدة من البدء بمهمة التقييم والصيانة للخزان، تمهيدًا لتفريغه والتخلص منه ومنع حدوث كارثة بيئية تشكل خطرًا على اليمن والمنطقة.