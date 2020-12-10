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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الليرة التركية تسجل انخفاضًا جديدًا أمام العملات الأجنبية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
الليرة
الليرة
منار أحمد
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سجلت الليرة التركية، اليوم الخميس، انخفاضًا جديدًا، حيث شهدت الأسواق المصرفية التركية ارتفاعًا لأسعار العملات الأجنبية أمام الليرة في التعاملات الصباحية.

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا نسبيًا أمام الليرة، إذ بلغ 7.83 ليرة تركية، بعدما استقر في نهاية التعاملات، أمس الأربعاء عند 7.81 ليرة، فيما تراجع سعر صرف اليورو إلى 9.44 ليرة، بعد أن سجل 9.50 ليرة تركية خلال تداولات أمس.

يذكر أن وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، لم تجر أي تحديث على تصنيفها بالنسبة لتركيا، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية لاقتصادها في ظل تراجع احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وانهيار قيمة العملة الوطنية، فضلًا عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية مع تفشي وباء «كورونا» في البلاد بصورة مفزعة.

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