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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
انتخابات اتحادات
انتخابات اتحادات الطلاب
إسراء جمال
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انطلقت اليوم انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة عين شمس، وسط إجراءات احترازية مشددة، بسحب الراغبين في الترشح الاستمارات اللازمة.

وعقد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على للانتخابات، اجتماعا تحضيريا مع مديري إدارات رعاية الشباب بجميع كليات الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد سعود، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية ضمانا لسلامة الطلاب والعاملين والجميع، أيضا أهمية الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الحرص على الإجراءات القانونية الصحيحة لضمان نجاح العملية الانتخابية، مشددا على أحقية جميع الطلاب في الترشح سواء كان الطالب سدد المصروفات الدراسية أم لا، طبقا للائحة الطلابية، كما تم الرد على جميع استفسارات مديري إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة والتي دارت حول الترشح والطعون والتصويت.

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