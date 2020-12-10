تطال روسيا.. واشنطن تسعى لتوسيع دائرة عقوبات قانون «قيصر»

ألمح المبعوث الامريكي لشؤون سوريا، جويل ريبيرن، أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان قانون «قيصر» الخاص بالعقوبات ضد سلطات النظام في سوريا، ليشمل غير السوريين خاصة المواطنين الروسيين وجهات روسية.وقال «ريبيرن»، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون «قيصر»، أن بلاده ستوسع سريان القانون ليشمل أشخاصًا آخرين في المستقبل.كما لم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية، بموجب القانون، مشددًا على أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي.