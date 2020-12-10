بريطانيا تُدافع عن لقاح «فايزر»: استوفى معايير السلامة

أصدرت هيئة الدواء البريطانية، العديد من التوجيهات لمراكز التطعيم حول اللقاح فايزر، مطالبة بالوثوق بأن المنتج استوفى معايير السلامة والفعالية القوية.وشددت هيئة الدواء البريطانية، على أن المنتج يجب عدم إعطائه لمن لديه تاريخ فى التحسس من اللقاحات والدواء، كما لا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى.جاء ذلك بعدما عانى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا، من أعراض عقب تلقي حقنة من لقاح «فايرز».وتم تقديم التوصية الاحترازية بعد أن استجاب الاثنان بشكل سلبي للقاح في اليوم الأول من إطلاق حملة التطعيم الشامل في بريطانيا، حسبما ذكرته الخدمة الصحية الوطنية اليوم.