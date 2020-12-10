777 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كازاخستان

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الخميس، تسجيل 777 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 139 ألفًا و159 حالة.وبحسب بيان الصحة الذي نقلته وكالة أنباء «كازين فورم» الكازاخية على موقعها الإلكتروني - إن 3 آلاف و762 مصابا بكورونا لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة بالبلاد، بينهم 230 مريضًا في حالات حرجة، و44 آخرين وُضعوا على أجهزة التنفس الصناعي.وأضاف بيان الصحة الكازاخية، أن هناك 13 ألفًا و832 مريضًا بالفيروس التاجي، منهم 1004 أطفال، مستمرين في تلقي العلاج وفقا للبروتوكول المتبع في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا.