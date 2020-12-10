رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: البنوك ستواجه 4 أعوام أخرى من انخفاض الأرباح بسبب الجائحة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت شركة ماكنزي آند كو للاستشارات في تقرير إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم قد تواجه أربع سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة كوفيد-19.

وأضافت الشركة أنه بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار مخصصات نفقات لخسائر القروض وستُفقد 3.7 تريليون دولار من الإيرادات نهائيا بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الشركة إن من المتوقع أيضا على مستوى العالم أن يتراجع العائد على حقوق الملكية، وهو مقياس مهم للربحية، إلى 1.5 % في 2021 من 8.9 % في 2019.

وأضافت أن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام 2019 قبل مضي خمسة أعوام ما لم تحسن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأن الدمج قد يكون حلا لبعضها.

وقال كوسيك راججوبال أحد معدي التقرير "هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

عاجل| سقوط طنطاوى.. تحالف «أجيال» يحسم الدائرة الأولى بكفر الشيخ

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2020

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

العلماء يطورون تسلسلا للشفرة الوراثية لتتبع حالات كورونا خلال 4 ساعات

مقعد من الكمامات.. طالب كوري يعيد التدوير في زمن كورونا

مواعيد القطارات اليوم الخميس 10-12-2020

وفاة روسى مهاجم إيطاليا الفائز بكأس العالم

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنانة نادية شنب بمركز درب 1718

مؤمنون بلا حدود تصدر كتاب كهف التأسلم لــ صلاح سالم

مسيرة الشاعر عبدالمنعم الأنصارى بـ الحرية للإبداع

عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء يقدمها فريد زكريا