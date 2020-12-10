اليونان: تركيا لن تغير ممارساتها فى المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبى عليها

يترقب العالم اليوم وغدًا عقد قمة أوروبية في بروكسل، تبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن ثقته بأن تركيا لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط الاتحاد الأوروبي عليها، وأن بلاده لا تنتظر من تركيا تغيير سلوكها من تلقاها نفسها، مشددًا على أن ذلك سيتم بعد الضغط عليها.وقال كيرياكوس عبر الفيديو في اجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي المنعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبحث اليوم الخميس، فرض عقوبات على تركيا، لفت ميتسوتاكيس إلى أن أنقرة رفضت اقتراح أوروبا يدعوها للتمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها، بحسب تعبيره.يذكر أن المجلس الأوروبي يعقد قمة يومي اليوم وغدا، لبحث مستقبل العلاقات مع تركيا، وسط تلويح بفرض عقوبات على أنقرة، بسبب سلوكها مع جيرانها في شرق المتوسط.وقال الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قبل أيام، إن تركيا تواصل عمليات التنقيب في شرق المتوسط بلا أي تغيير في سياساتها.الجدير ذكره أن تحركات أنقرة للتنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط كانت أثارت انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، خصوصًا بعد توقيع تركيا اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.