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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:44 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 10-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول وبنك مصر، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي وبنك بلوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم


ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 48.8 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 51.68 جنيه وللبيع 48.20 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.37 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 47.68 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيع 48.33 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 48.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-12-2020 في البنوك المصرية


كما ارتفع سعر الدينار في بنك أبوظبي الأول ليسجل للشراء 51.55 جنيه وللبيع 48.39 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.43 جنيه وللبيع 48.49 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.13 جنيه وللبيع 48.56 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 47.98 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 47.39 جنيه، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 47.68 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 51.18، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.33، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.69 جنيه، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدينار وسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.43 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.57 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.62 جنيه.

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