سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 10-12-2020

سعر الدينار الكويتي اليوم





سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 10-12-2020 في البنوك المصرية





أسعار الدينار الكويتي



وفي بنك بلوم استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 51.18، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.33، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.69 جنيه، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدينار وسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.43 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.57 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.62 جنيه.