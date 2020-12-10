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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 10-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي والبنك الأهلي المتحد، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في بنك تنمية الصادرات وبنك التعمير والإسكان.


سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 10-12-2020


استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.91 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامى بلغ سعر اليورو أمام الجنيه اليوم للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.91 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وفي بنك إتش إس بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي ارتفع سعر اليورو فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.91 جنيه، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.93 جنيه، أما ف بنك عوده فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه. 

أسعار اليورو اليوم


وفي بنك التنمية الصناعية واصل اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك قناة السويس فارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.90 جنيه.

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