سعر اليورو اليوم الخميس 10-12-2020





سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 10-12-2020





استقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.90 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.91 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 19.14 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك البركة الإسلامى بلغ سعر اليورو أمام الجنيه اليوم للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.91 جنيه.



سعر اليورو اليوم





وفي بنك إتش إس بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.77 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي ارتفع سعر اليورو فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.91 جنيه، وفي بنك أبوظبي التجاري سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.12 جنيه وللبيع 18.93 جنيه، أما ف بنك عوده فسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه.



أسعار اليورو اليوم

وفي بنك التنمية الصناعية واصل اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك قناة السويس فارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.90 جنيه. وفي بنك التنمية الصناعية واصل اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك المشرق سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك قناة السويس فارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 19.11 جنيه وللبيع 18.92 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.09 جنيه وللبيع 18.90 جنيه.