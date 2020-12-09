إطلالة جذابة لـ محمد فراج وبسنت شوقي بـ«القاهرة السينمائي» (صور)

لفت الفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، إليهما الأنظار، على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ٤٢، فى يومه الثامن.تألقت النجمة بسنت شوقى، بإطلالة رقيقة، عبارة عن فستان قصير باللون الأسود، مع حذاء بنفس لون الفستان، واعتمدت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، وحملت كلاتش باللون الذهبي، ولم تتكلف فى وضع المكياج لتناسب إطلالتها الناعمة.فيما تألق النجم محمد فراج، ببدلة أنيقة، عبارة عن بليزر باللون الـ"جراي"، وأسفله بلوفر باللون الأسود، وبنطال بنفس اللون، وظهر بلوك جديد، ليفاجئ جمهوره بإطلالة بدون لحيته الطويلة.وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، ٢ ديسمبر الماضي، واختارت إدارة المهرجان أن يكون المهرجان في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، منعا لانتشار فيروس كورونا، كما حرص القائمين على المهرجان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من كورونا.