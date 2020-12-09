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الثقافة

وصفوه بـ«كاتب فيشار وتيك أواى».. كيف أنصفت الدولة نبيل فاروق؟

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:47 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
ايهاب مصطفى
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كان نبيل فاروق يعاني من عدم تقبل النقاد له، والذين كانوا يصفون رواياته وأعماله بالطفولية، حتى إنه حينما أصدر "رجل المستحيل" وملف المستقبل في سلسلة أعداد خاصة كبيرة الحجم عن حجم الجيب الذي كانت تصدر به السلاسل، فوجئ بأن هناك هجوما عليه وأن العديد برروا تغير القطع للكتاب لكي يقنع جمهورًا عريضًا بأنه روائي.

المضحك في الأمر هي الأوصاف التي وصف بها النقاد نبيل فاروق. فمنهم من قال إنه كاتب "تيك أواي وكتابة فيشار"، وهو فيما معناه الأدب السريع والذي يقرأ ولا يستفيد منه أحد.

وفي عام 2008 فاز الدكتور نبيل فاروق بجائزة الدولة التشجيعية في أدب الخيال العلمي عن مجمل أعماله في أدب الخيال العلمي وتحديدًا عن قصة (س-18) أحد أعداد سلسلة الأعداد الخاصة.

وفرح فاروق بالجائزة فرحًا كبيرًا لأنها كانت بمثابة اعتراف من الدولة بأهمية ما يكتبه، وهو الأمر الذي كان ينتظره بعد أعوام من السخرية وعدم الانتباه، حتى إن نبيل فاروق روى أنه بعد فوزه بالجائزة اتصل به أحد النقاد يهنئه على فوزه ككاتب للأطفال، وعندما أوضح له أنه فاز بجائزة الدولة التشجيعية في الأدب لم يصدق الناقد ذلك.

وكان الكاتب الكبير نبيل فاروق قد وافته المنية مساء اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ64 عامًا.

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