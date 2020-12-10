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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم الخميس 10-12-2020، أسعار الذهب فى مصر مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التقارير الأخيرة التعاملات الصباحية في الأسواق المصرية.

ووفقًا للسوق المحلي، يقدم لكم هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 800 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 10-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 800 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 914 جنيهًا.

ويترقب سوق الذهب نتائج الأحداث الخاصة بارتفاع إصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.

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وعلى صعيد آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم

يشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب جاء بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 صوتًا مقابل 214 صوتًا حتى الآن.

جدير بالذكر أن سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

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