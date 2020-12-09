استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لليوم الثانى

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال التعاملات الأمريكية ختام جلسة الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على السندات.في الوقت نفسه حد ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى من مكاسب المعدن الأصفر اليوم، حيث ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 91.02 نقطة مقابل 90.97 نقطة أمس.وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 8.90 دولار أي بنسبة 0.5 % تقريبا إلى 1874.90 دولار للأوقية تسليم فبراير المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعينكان الذهب قد ارتفع أمس بنسبة 1.0 %، وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 0.058 % أي بنسبة 0.2 % إلى 24.736 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.وتراجع سعر النحاس بمقدار 0.0175 دولار، أي بنسبة 0.5% إلى 3.4990 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.