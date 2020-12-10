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الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 10 -12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير اليوم الخميس 10-12-2020، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.

محليًا، نقدم لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

على المستوى المحلي، استقر الدرهم الإماراتي اليوم وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 10 -12-2020

بنك مصر
سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك بلوم
وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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