تعرف على حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-12-2020
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:11 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
ويشهد نهار اليوم الخميس، دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ودافئًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ودافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ودافئًا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وباردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
تصل درجة الحرارة في القاهرة 23 14
الإسكندرية 24 14
تصل درجة الحرارة في وادى النطرون 23 14
طنطا 23 14
تصل درجة الحرارة في شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
تصل درجة الحرارة في بلطيم 24 14
مطروح 23 13
تصل درجة الحرارة في السلوم 24 13
سيوة 24 11
تصل درجة الحرارة في بورسعيد 22 14
دمياط 23 14
تصل درجة الحرارة في الزقازيق 23 14
المنصورة 23 14
تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 23 14
السويس 23 14
تصل درجة الحرارة في العريش 22 13
رفح 22 13
تصل درجة الحرارة في رأس سدر 24 13
نخل 22 07
تصل درجة الحرارة في نويبع 24 16
طابا 24 15
تصل درجة الحرارة في كاترين 20 05
الطور 24 15
تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
تصل درجة الحرارة في مرسى علم 25 14
الفيوم 24 11
تصل درجة الحرارة في بنى سويف 24 10
المنيا 25 10
تصل درجة الحرارة في أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
تصل درجة الحرارة في قنا 28 11
الأقصر 29 11
تصل درجة الحرارة في أسوان 30 11
إدفو 30 12
تصل درجة الحرارة في أبوسمبل 31 13
الوادي الجديد 28 10
تصل درجة الحرارة في شلاتين 29 17
أبورماد 28 17
تصل درجة الحرارة في حلايب 27 18
رأس حدربة 27 18
حالة الطقس اليوم في مصروننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 10-12-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
ويشهد نهار اليوم الخميس، دافئًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ودافئًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ودافئًا على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ودافئًا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وحارًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وباردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق القاهرةوتكون هناك شبورة مائية صباحًا ضمن حالة الطقس اليوم على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وشمال الصعيد، ويكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني)، وتشهد بعض المناطق (الإسكندرية- مطروح- السلوم) أمطارًا خفيفة (30% تقريبا)، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرى
تصل درجة الحرارة في القاهرة 23 14
الإسكندرية 24 14
تصل درجة الحرارة في وادى النطرون 23 14
طنطا 23 14
تصل درجة الحرارة في شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
تصل درجة الحرارة في بلطيم 24 14
مطروح 23 13
تصل درجة الحرارة في السلوم 24 13
سيوة 24 11
تصل درجة الحرارة في بورسعيد 22 14
دمياط 23 14
تصل درجة الحرارة في الزقازيق 23 14
المنصورة 23 14
تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 23 14
السويس 23 14
تصل درجة الحرارة في العريش 22 13
رفح 22 13
تصل درجة الحرارة في رأس سدر 24 13
نخل 22 07
تصل درجة الحرارة في نويبع 24 16
طابا 24 15
تصل درجة الحرارة في كاترين 20 05
الطور 24 15
تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
تصل درجة الحرارة في مرسى علم 25 14
الفيوم 24 11
تصل درجة الحرارة في بنى سويف 24 10
المنيا 25 10
تصل درجة الحرارة في أسيوط 25 10
سوهاج 26 11
تصل درجة الحرارة في قنا 28 11
الأقصر 29 11
تصل درجة الحرارة في أسوان 30 11
إدفو 30 12
تصل درجة الحرارة في أبوسمبل 31 13
الوادي الجديد 28 10
تصل درجة الحرارة في شلاتين 29 17
أبورماد 28 17
تصل درجة الحرارة في حلايب 27 18
رأس حدربة 27 18