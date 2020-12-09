السودان يسحب الجنسية من 3548 شخصًا

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارًا بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي أدريس، بسحب الجنسية السودانية بالتجنس، وإلغاء توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية، بمنح الجنسية السودانية بالتجنس لـ 3548 شخصًا.وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان الأربعاء، أن القرار نص على سحب الجنسية السودانية عن 112 شخصًا وعن جميع الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية السودانية عن طريقهم، كما تم إسقاط أسماء من قرارات سابقة بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، لـ3436 شخصًا، وردت أسماؤهم في قرارات جمهورية بمنح الجنسية السودانية بالتجنس، ولم يتم استيفاء شروط منح الجنسية لهم، ولم تكتمل بياناتهم.وأشارت إلى أنه تم سحب الجنسية السودانية بالتجنس بسبب تقارير طبية سلبية، أو تقارير أمنية سلبية، أو منحت لهم بما يخالف شروط منح الجنسية السودانية بالتجنس، لافتة إلى أنه ستتم مخاطبة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ومخاطبة البعثات السودانية بالخارج بتفاصيل الأسماء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.