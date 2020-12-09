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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كندا تقر لقاح فايزر ضد كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:06 م
لقاح
لقاح
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منحت هيئة الصحة الكندية، اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للقاح كوفيد-19 الخاص بشركة فايزر، وهي خطوة رئيسية نحو إطلاق أكبر برنامج للتلقيح في تاريخ كندا.

وأعلنت هيئة الصحة الكندية الموافقة على اللقاح، مشيرة إلى أن مسئولي الصحة العامة والحكومة سيناقشون تفاصيل خطة طرح اللقاح في وقت لاحق اليوم.

كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن أن عدة مئات الآلاف من جرعات لقاح فايزر كوفيد-19 ستكون متاحة في كندا قبل نهاية العام، لافتا إلى أن الجرعات ستخصص في المقام الأول لسكان دار الرعاية الطويلة الأجل والموظفين العاملين هناك.

وقال ترودو إن 249 ألف جرعة لقاح ستصل إلى كندا بحلول نهاية العام، مضيفا أن اللقاح المكون من جرعتين سيكون في متناول اليد بحلول نهاية العام لإطلاق حملة تلقيح شاملة، والتي من المتوقع أن تستغرق عدة أشهر حتى تكتمل.

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