جامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن آليات مكافحة الفساد

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد الجارحي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة والعميد عمرو القندقلي، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الندوة التوعوية عن "آليات مكافحة الفساد 2020"، التي نُظمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فرع سوهاج.جاء ذلك بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور نواب رئيس الجامعة، والمقدم احمد طلعت عضو هيئة الرقابة فرع المحافظة، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وممثلين عن المجتمع المدني.بهذه المناسبة، ألقى الدكتور أحمد عزيز كلمة استعرض من خلالها جهود الجامعة في مكافحة الفساد منذ انطلاق استراتيحية مكافحة الفساد الأولى عام 2014 والثانية عام ٢٠١٩، حيث تم تدريب ٥١ من الهيئة التدريسية والعاملين بالجامعة على برنامج مكافحة الفساد والحوكمة، إلى جانب تنظيم ٢٣ دورة تدريبية لعدد ٦٥١ متدرب منهم ٢٢٥ عضو هيئة تدريس، و٤٠٥ معيدين ومدرسين إضافة إلى ٣١ عضوا وقيادة إدارية عليا، وكذلك فرض رقابة على الأنشطة الطلابية والجوائز المقدمة للطلاب لضمان العدالة والشفافية، استحداث وحدة للتشريعات القانونية وتكليف إدارة الشئون القانونية بالجامعة للقيام بمهامها، عقد دورات توعية للطلاب من قبل لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق إرسال التقارير لهيئة الرقابة الإدارية في المواعيد المحددة، مختتمًا حديثه بتوجيه شكر لهيئة الرقابة الإدارية ومشيدًا بدورها الرقابي لإعلاء قيم الشفافية والنزاهة من خلال جهاز إداري مشهود له بالكفاءة والفعالية.من ناحيته، استعرض اللواء أحمد الجارحي في كلمته نبذة مختصرة عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها ونطاق اختصاصاتها، وصلاحيات عضو الهيئة وفقا للقانون، ومبادئ عمل الهيئة، مضيفًا أن الندوة تناولت أربعة محاور رئيسية منها تحقيق الرقابة الوقائية والمانعة، التوعية بمخاطر الفساد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية من خلال برامج توعية للمواطنين والعاملين بالدولة، التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المناظرة، اتباع سياسة المبادأة تجاه وقائع الفساد ومرتكبيها، موضحًا أن محافظة سوهاج احتلت المركز الخامس في مكافحة الفساد، مختتماََ كلمته بتوجيه شكر خاص لرئيس الجامعة ولجميع الطلاب على ما بذلوه من جهد لانجاح فعاليات اليوم.