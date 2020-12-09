انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية في البحيرة

شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الأربعاء، انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية أمام قرية رمسيس.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل "تانك"، محملة بمواد بترولية بجوار قرية رمسيس التابعة لمركز إيتاي البارود، لتنتقل على الفور قوات الحماية المدينة إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني.من ناحيته، قال محمد كجك، رئيس مجلس المدينة، إن قوات الحماية المدينة تمكنت من رفع سيارة محملة بالمواد البترولية بعد انقلابها بطريق قرية رمسيس، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الموقف دون إصابات.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.