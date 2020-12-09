السعودية: 13 وفاة و159 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 359 ألفا و274 حالة، كما تم تسجيل 13 حالة وفاة؛ ليصبح إجمالي الوفيات 6002 حالة.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن من بين الحالات المصابة 550 حالة حرجة، فيما تم تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 349 ألفا و624 حالة.