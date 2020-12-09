7365 إصابة و161 وفاة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا 7 آلاف و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، و161 حالة وفاة إثر الإصابة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت إذاعة "صوت رومانيا"، اليوم الأربعاء، أن معظم الحالات الجديدة تم الإبلاغ عنها في العاصمة بوخاريست، حيث وصل معدل الإصابة هناك 6.5 لكل ألف نسمة، كما يرقد 1271 شخصًا في وحدات الرعاية المركزة يتلقون العلاج اللازم إثر إصابتهم بالفيروس.وأضافت أن نسبة الشفاء بلغت نحو 80 بالمائة من العدد الكلي للإصابات في البلاد الذي تجاوز 532 ألفًا، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 12 ألفًا و821 حالة.