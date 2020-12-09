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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 271 متهمًا فى «حسم 2 ولواء الثورة» لـ23 ديسمبر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:39 م
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
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أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحاكم طرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم 2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2»، اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، على رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة حسم الإرهابية، وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

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