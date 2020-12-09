روسيا: قرار أوبك يدعم خطة الميزانية

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، إن القرار الذي اتخذته مجموعة أوبك في الأسبوع الماضي لزيادة إنتاج النفط على نحو تدريجى سيساعد روسيا فى تنفيذ خطة إيرادات الميزانية وقد يسهم أيضًا في نمو صندوق ثروتها السيادي.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة يوم الخميس الماضى على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارًا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.