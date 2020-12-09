69 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السنغال بعد إجراء ألف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكدت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة السنغالية- أن إجمالي الإصابات بلغ 16 ألفًا و665 شخصًا، وتم شفاء 30 مصابًا وبلغ الإجمالي 15 ألفًا و904 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 341 حالة.وأضاف البيان أن 419 من المصابين يواصلون تلقي العلاج في المستشفيات.