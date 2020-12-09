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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

نتنياهو يعلن أنه أول من سيتلقى لقاح "كورونا": سأكون قدوة للجمهور

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:21 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول إسرائيلي سيحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال "نتنياهو" الذي وصل إلى مطار بن جوريون مع وزير الصحة يولي إدلشتاين، لاستقبال أولى شحنات اللقاح: "هذه واحدة من أكثر اللحظات المهمة التي عملت عليها لعدة أشهر مع وزارة الصحة لإيجاد حل لوباء كورونا. أنا أؤمن بهذا اللقاح وأريد أن يتم تطعيم جميع مواطني إسرائيل. وسأكون المواطن الإسرائيلي الأول الذي سيتلقي التطعيم لأشكل مثالا لباقي المواطنين".

ووصلت أولى شحنات لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، في طائرة تابعة لشركة DHL، إلى مطار بن جوريون الدولي بجانب تل أبيب، وعددها 2000، وخلال اليومين المقبلين ستصل نصف مليون جرعة إضافية.

ووفقا لخطة وزارة الصحة الإسرائيلية، سيتم تطعيم الطواقم الطبية في المستشفيات في البداية، وبعدها الطواقم في صناديق المرضى، ثم بالإمكان لاحقا تلقي التطعيم من خلال المحطات الطبية المتنقلة أو عيادات صناديق المرضى المركزية في البلاد لجميع المواطنين.

ووافقت شركة فايزر وشريكتها بيونتك الشهر الماضي على إمداد إسرائيل بثمانية ملايين جرعة من اللقاح الذي أصبحت بريطانيا أول دولة تستخدمه بين مواطنيها.

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