أكثر من 12 ألف إصابة بـ«كورونا» في أوكرانيا خلا 24 ساعة

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 12 ألفًا و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد 845 ألفًا و343 إصابة.وأضاف ستيبانوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم الأربعاء - أنه الإصابات الجديدة تشمل 654 طفلًا و682 عاملًا في مجال الصحة، موضحًا أنه تم أيضًا تسجيل 276 وفاة جديدة بينما تماثل 14 ألفًا و554 شخصًا إلى الشفاء.وأشار إلى أنه تم تسجيل أعلى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس في مدينة كييف تليها منطقة أوديسا، ثم منطقة كييف ومنطقة تشيركاسي وزابوريزهيا.