البرهان ينتقد أداء الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان البرهان، اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عام من الحكومة الانتقالية في السودان، ظهر العجز الكامل وازدادت المعاناة. وجاءت تصريحاته في ختام مناورة "تهارقا 4".وأكد البرهان أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ليس لديه أي سلطات، ولا يلغي وجوده دور المجلس التشريعي.وجدد العهد "بأن يظل الجيش هو قوات الشعب الأولى في حماية حدوده وثورته"، وشدد على ضرورة "بناء جيش قومي".ودعا البرهان القائدين عبدالواحد النور وعبدالعزيز الحلو للانضمام إلى السلام، مشيرًا إلى أن "البلاد في حاجة إليهما".