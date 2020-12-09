ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، في ضبط سيارتين محمل عليهما حوالى 8 أطنان من الأحجار التي تحتوي على خام الذهب.وتمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط سيارتين قيادة سائقين، محمل عليهما 200 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 8 أطنان.وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد استخلاص خام الذهب منها بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.