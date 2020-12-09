14 ديسمبر.. إعلان نتيجة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 14 ديسمبر الجاري، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التي أجريت على مدار يومى 7 و8، في 13 محافظة، هى:«القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء وشمال سنياء».وتتسلم الهيئة حاليًا، محاضر فرز أصوات المصريين في الخارج، الذين أدلوا بأصواتهم في جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب؛ لبدء مراجعتها وضمّها إلى نتائج الفرز بالداخل، تمهيدًا لإعلان النتيجة بشكل رسمي.وبدأ القضاة المشرفون على اللجان الفرعية، أمس الثلاثاء، عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت في التاسعة مساء، وإعداد الحصر العددي للأصوات التي أدلى بها الناخبون فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح، وتم إرساله إلى اللجان العامة، التي تراجع محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق في النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عددي لمجموع نتائج اللجان الفرعية في الدائرة الانتخابية الواحدة، وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.