الجمعة.. الكنيسة البطرسية تحيي الذكرى الرابعة لشهدائها

تحي الكنيسة البطرسية بالعباسية، الجمعة 11 ديسمبر الجاري، الذكري السنوية الرابعة، لشهداء الحادث الإرهابى الذى ضرب الكنيسة البطرسية عام 2016 وراح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة، وإصابة 31 آخرين.يذكر أنه الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شهدت صباح يوم 11 من ديسمبر 2016، انفجارا ضخما أثناء إقامة القداس الإلهي نتيجة تفجير قنبلة بداخلها، تزن 12 كيلو، مما أسفرت عن استشهاد 29 شخصا وإصابة 31 آخرين.وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، جنازة عسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية.