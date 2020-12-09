سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-12-2020

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 9-12-2020

استقر سعر اليورو اليوم بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.89، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك البركة الإسلامي للشراء 19.10 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك أبوظبي الأول للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40.



سعر اليورو اليوم

وفي بنك اتش اس بي سي ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.8، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 18.77، وفي النك العربي العربي سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.92، وفي بنك القاهرة ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.07 جنيه وللبيع 18.91، وفي بنك ابوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك الأهلي المصري المصري سجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.88، في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90.

أسعار اليورو اليوم وفي المقابل، انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل في بنك مصر للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.88، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.08 جنيه وللبيع 18.90، وفي المصرف المتحد بلغ سعر اليورو للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.92، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 19.06 جنيه وللبيع 18.91.