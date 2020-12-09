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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9-12-2020

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:57 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 9-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك الاستثمار العربي، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 48.45، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.45، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.10 جنيه وللبيع 48.53، وفي بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر الدينار أمام الجنبه ليسجل للشراء 51.35 جنيه وللبيع 48.20، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.40 جنيه وللبيع 48.46، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.62، أما في بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 51.18.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 9-12-2020 في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المتحد انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.61، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.37 جنيه وللبيع 48.23، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.73 جنيه وللبيع 48.37، أما في بنك بلوم مصر فبلغ سعر الدينار ليسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.32.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك عودة استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.23، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.60 جنيه وللبيع 48.65، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 51.33، والبنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.57 جنيه وللبيع 47.95، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 48.50، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.67 جنيه وللبيع 47.36، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64.

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