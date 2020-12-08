ترامب يوقع قانونًا يلزم توزيع لقاح كورونا على الأمريكيين أولًا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرسوما يلزم الحكومة بتأمين اللقاح إلى الأمريكيين أولًا قبل الدول الأخرى.وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن إدارته نجحت في تقليل نسبة الخطورة القاتلة لفيروس كورونا بـ 95% منذ أبريل الماضي.وسجلت أعداد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة مستويات قياسية حيث سجّلت 230 ألف إصابة جديدة و2527 وفاة خلال 24 ساعة أمس.وأظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز أنّ الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من الوباء في العالم (أكثر من 281 ألف وفاة) بخلاف أكثر من 15 مليون إصابة مؤكدة.