أسعار العملات الأجنبية فى البنوك الأربعاء 9-12-2020
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 9-12-2020، ويبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، والتي أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والفرنك السويسرى.
أسعار العملات في بنك مصر
سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8819 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.0609 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7988 جنيه مصري، وعند البيع 21.0153 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري أما عند البيع 4.1879 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.728 جنيه مصري، وعند البيع 51.6097 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.5118 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6676 جنيه مصري.
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 9-12-2020، عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8819 جنيه مصري للشراء و19.0609 جنيه مصري للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 20.7582 جنيه مصري عند الشراء، و21.0153 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5118 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6755 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1887 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6596 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6097 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر
تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء الموافق 9-12-2020، في بنك مصر، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.61 جنيه مصري وعند البيع 15.71 جنيه مصري.
أسعار العملات في بنك مصر
سعر اليورو الأوروبي سجل اليوم عند الشراء 18.8819 جنيه مصري، وسجل عند البيع 19.0609 جنيه مصري، فيما سجل سعر الإسترليني عند الشراء 20.7988 جنيه مصري، وعند البيع 21.0153 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري أما عند البيع 4.1879 جنيه مصري.
وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.728 جنيه مصري، وعند البيع 51.6097 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى 17.5118 جنيه مصري عند الشراء، وسجل عند البيع 17.6676 جنيه مصري.
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، اليوم الأربعاء الموافق 9-12-2020، عند الشراء 15.61 جنيه مصري و15.71 جنيه مصري عند البيع، وسجل اليورو الأوروبى 18.8819 جنيه مصري للشراء و19.0609 جنيه مصري للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
وصل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري إلى 20.7582 جنيه مصري عند الشراء، و21.0153 جنيه مصري عند البيع، فيما سجل سعر الفرنك السويسري اليوم عند الشراء 17.5118 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 17.6755 جنيه مصري.
سعر الريال السعودي
سجل الريال السعودي عند الشراء 4.0757 جنيه مصري، وعند البيع 4.1887 جنيه مصري، فيما سجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.6596 جنيه مصري، أما عند البيع بلغ سعره 51.6097 جنيه مصري.