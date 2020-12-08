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محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث.. أب يبيع طفله وعاطل يسرق طفايات الحريق من المترو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:36 م
حبس
حبس
حسام محفوظ
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة حوادث اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث اليوم الثلاثاء 8-12-2020

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، لقيامه بالنشر عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتواصل مع راغبى تبنّي الأطفال، والإعلان عن رغبته فى التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد بمقابل مالي، واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائه.

«الفتوى والتشريع» تحدد شروط الترقية لدرجة أستاذ بالجامعة


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، إلى أن قانون تنظيم الجامعات بيّن كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات.
براءة مسئول بوزارة الثقافة من ارتكاب مخالفة مالية في عملية شراء سيارة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 175 لسنة 58 قضائية عليا ببراءة "م.ا"، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة، من ارتكاب مخالفات مالية في عملية شراء سيارات.

مستشارة بالنيابة الإدارية تباشر سلطة الادعاء أمام «التأديبية»

باشرت المستشارة رندا حبيب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو فرع الدعوى التأديبية، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بشبين الكوم بالمنوفية.

موقع جديد لـ«الوطنية لمكافحة الفساد»

دشّنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التابعة لهيئة الرقابة الإدارية موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

محاكمة عاطل سرق طفايات الحريق من عربات المترو

قررت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل متهم بسرقة طفايات الحريق من عربات المترو للمحاكمة العاجلة.

ضبط 6 سرقوا كيلو ذهب من صائغ بالقليوب

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم السطو المسلح على تجار المشغولات الذهبية.

محاكمة عاطل يدير مصنع حشيش بالمرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة عاطل إلى المحاكمة لاتهامه بإدارة مسكنه لتصنيع وإنتاج الحشيش، بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

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