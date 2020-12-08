رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة المستقبل تحقق إنجازًا دوليًا فى مجال الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعة «بون» الألمانية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:20 م
سامح طلعت
سامح طلعت
طباعة
◄ اختيار سامح طلعت المحاضر بطب أسنان جامعة المستقبل مشرفًا على طلاب جامعة «بون» الألمانية


تكليلاً للجهود التى تبذلها جامعة المستقبل لمواكبة تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، تحت رعاية ودعم الدكتور خالد عزازى، رئيس مجلس الأمناء لجامعة المستقبل، تم تعيين الدكتور سامح طلعت، المحاضر فى قسم تقويم الأسنان بجامعة المستقبل، باحثًا مشاركًا فى قسم تكنولوجيا الفم بجامعة "بون الألمانية" كجزء من اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل فى مصر وجامعة بون فى ألمانيا، وطبقًا للاتفاقية، فإن الدكتور سامح يقوم بالإشراف على الطلاب من الجامعتين خلال دراساتهم البحثية العليا.

وفى هذا الإطار قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن هذا يعد إنجازًا علميًا جديدًا للجامعة على المستوى الدولى، يضاف إلى إنجازاتها الدولية السابقة، مشيرًا إلى أن الدكتور سامح طلعت شارك في إطلاق أبحاث تكنولوجيا الواقع المختلط (Digital Virtual Reality) الرقمية في قسم تكنولوجيا الفم بجامعة بون في ألمانيا، وحصل على درجة الدكتوراه في عام 2019.

وأوضح الدكتور عبادة سرحان أن سامح طلعت يعمل باستمرار على دمج أحدث التقنيات في علوم الكمبيوتر مع طب الأسنان، ويقوم حاليًا بدراسة مفاهيم جديدة للذكاء الاصطناعي، مثل "التعلم العميق" وتطبيقها على علوم الأسنان وحصل على براءة اختراع منشورة تركز على هذا الموضوع في عام 2020 ، وأشار الى أن جامعة المستقبل مهتمة بالتكنولوجيا الحديثة وانتجت العديد من الابتكارات العلمية ولها إنجازات متعددة فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن سامح طلعت محاضر فى قسم تقويم الأسنان بجامعة المستقبل وحصل على درجة الماجستير في تقويم الأسنان عام 2012 من جامعة القاهرة، كما حصل على الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة في تقويم الأسنان في عام 2017، وحصل على منحة الدكتور حسن عزازي، وتم دعمه لدراسة الدكتوراه في قسم تكنولوجيا الفم في جامعة بون بألمانيا، وتم تعيينه مؤخرًا ليكون أحد مؤسسى الجمعية الألمانية للذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، وتم نشر أعماله في مجلات علمية محكمة، إضافة إلى كونه مراجعًا نشطًا مع آخرين، وعضوًا نشطًا يتمتع بسمعة طيبة في الرابطة الأوروبية لإخصائي تقويم الأسنان.

موضوعات متعلقة

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الصور

image description

جامعة أسيوط تختتم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

image description

صرف مكافأة إجادة للأطقم الطبية بمستشفى الحوامدية في الجيزة

image description

صرف المعاشات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي

image description

جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

بالتفاصيل.. بيان مهم لـ«التعليم» بشأن تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

«الصحة»: تحديث «بروتوكول كورونا» شمل أدوية جديدة أكثر فاعلية

الوزراء: اعتماد «المجموع التراكمي» فى نظام الثانوية العامة الجديد

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

العالم على موعد مع اضطرابات جيومغناطيسية سببها الشمس

ثبوت إصابة 4 أسود في حديقة حيوان إسبانية بكورونا

دراسة جديدة تحذر من أخطار كورونا داخل السيارة

هذه الأطعمة تحارب الاكتئاب

أيام زمان

حكاية برلنتي (1): كرهت الخمر لأنه دمر أول شاب أعجبني

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عمار الشريعى فى ذكراه.. وموسيقاه المبصرة
عصام زكريا
في مهرجان القاهرة..سينما مصرية لا يعرفها أحد!
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (8)
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض خزف «جراجوس» بكنيسة قلب يسوع

تعلم فن «الخيامية» في ورشة عمل ببيت السناري

«الإنتاج الثقافى» يواصل تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

«إيسيسكو» تدعو للاجتهاد الجماعي بشأن القضايا الكبرى المستجدة