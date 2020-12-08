«الجبير» يبحث مع مبعوث خاص بريطاني دعم العمليات الإنسانية عالميا

استعرض عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع كريس بولد، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للشئون الإنسانية ومنع المجاعات، جهود المملكة في دعم العمليات الإنسانية على مستوى العالم.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين ناقشا كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.